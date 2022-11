VIDEO | Cazzu fue abucheada por burlarse de la derrota de México ante Argentina

Cazzu tuvo una terrible metida de pata durante su presentación en el Flow Fest de la Ciudad de México, que se llevó a cabo este fin de semana.

Y es que la rapera argentina llegó al país azteca, donde pretendía complacer a sus fans con su música, pero terminó llevándose abucheos luego de que en pleno concierto se burló del fracaso de México ante Argentina en el mundial de Qatar.

Sin importar que estuviera en un evento lleno de puro mexicano, la novia de Christian Nodal dijo: “¿Están tristes porque perdieron?”, pensando que sería buena idea bromear con eso, pero todo salió mal, ya que provocó la molestia de los asistentes al festival.

Consecutivamente, Cazzu felicitó a los mexicanos por hacer un buen partido y aclaró que no le gustaba el fútbol solamente la música, antes de interpretar su tema ‘Toda’.

Los comentarios en las redes sociales tampoco se hicieron esperar y las opiniones ante el comentario de Cazzu estuvieron muy divididas.

Cabe recordar que ‘El Tri’ se enfrentó a la alineación albiceleste y perdió por dos goles.

“Si no fuera por el Nodal nadie la conocía”, “Ay, Cazzu. Ojalá y hayas disfrutado tu actuación en MX, porque fue la última”, “Ella sabe que si ofendes a México, se acaba tu carrera y no es exagerado lo que digo. Si no, pregúntele a Tiziano”, señalaron algunos internautas, mientras que otros defendieron a la cantante.

“Qué sensibles, jajaja, nunca se burló”, “Los fifas no soportan 💋 de todos modos México perdió”, “La gente si es extremista. No lo hizo con mala voluntad, el mundo está loco”, comentaron usuarios de TikTok en el video que registró el momento.

Mi bebé alentando a México 🇲🇽 Cazzu 🫶🏼🫶🏼🫶🏼 pic.twitter.com/uzCw0uYp97— Eymuk45 (@Gmrolo1) November 27, 2022

