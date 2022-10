Francisca envía poderoso mensaje a sus seguidores luciendo un cautivador atuendo verde

Francisca recientemente regresó de su luna de miel por Grecia y las costas italianas y lo hizo con mucha energía que comparte con sus seguidores de Instagram. La presentadora dominicana en esta oportunidad posó con atuendo de pantalón verde con un camisa de manga larga tipo encaje, de color verde aceituna, con detalles y relieves, para tener un look muy conectado con la naturaleza, y le envió un mensaje a sus seguidores en esa popular red social.

“Nunca se pierde, siempre se aprende. ¡Que tengan un feliz fin de semana!”, dijo la dominicana a sus más de 4 millones de seguidores.

La presentadora de televisión con su energía contagia a muchos de sus fanáticos y estos no dudan en dejar lindos mensajes en cada publicación que ella hace: “Estás hermosa, te admiro muchísimo. Gracias a ti y a tu buenas energías bajé de peso. Verte con toda esa actitud para bajar de peso me ayudó muchísimo mil gracias”, le dijo una de sus seguidoras.

Tiempo después de dar a luz a su hijo Gennaro, quien ya tiene un año, la dominicana comenzó con un plan de ejercicios y de alimentación saludable para bajar de peso y recuperar la figura que tenía previo a su embarazo. Después de meses siguiendo el plan a la perfección la dominicana ya goza de una figura envidiable que frecuentemente presume en sus redes sociales.

Durante su luna de miel se dejó ver en un traje de baño de dos piezas desde Santorini, Grecia. Ese país fue la primera parada de este viaje con su esposo Francesco Zampogna, en el que también estuvo presente Gennaro pues la pareja decidió llevárselo y muchos de los seguidores de la dominicana no estuvieron de acuerdo pues insistían en que la luna de miel debe ser un espacio exclusivo para los esposos.

“Digamos mejor viaje familiar, porque luna de miel por cierto que no es”, “No es luna de miel, es vacaciones”, “Luna de miel con bebés NO es luna de miel. La luna de miel es un viaje realizado por UNA PAREJA de recién casados, no una pareja con bebés”, “Vacaciones, no luna de miel”, “En mi opinión, no, no lo es”, “Vacaciones familiares, disfruten hay tiempo para todo” y “Vacaciones es diferente a luna de miel”, les dijeron los usuarios de las rede sociales.

