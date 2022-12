Francisca sobre Zoe Saldaña: “Ella me dio ganas de ser mejor persona”

El encuentro entre Francisca, una de las conductoras de ‘Despierta América’, y Zoe Saldaña causó cientos de reacciones en las redes sociales. El emotivo momento se dio en los camerinos del programa matutino de Univision al que la actriz asistió para hablar de su trabajo.

“Donde quiera que yo voy yo soy la hija de mi mamá y la nieta de mi abuela. En todo momento. Estoy representando el legado de las matriarcas que me trajeron hasta aquí hoy, punto. Yo vengo también de una familia muy sencilla, pero muy rica en educación, cultura y clase y eso siempre es lo que yo mantengo”, dijo Saldaña al hablar con Francisca, tras un fuerte abrazo y los ojos llorosos de emoción de la presentadora.

Tras el momento en ‘Despierta América’ Francisca reveló cómo se sintió tras ese instante junto a la actriz y por la manera en la que se viralizó todo en las redes sociales. La dominicana indicó que la actriz de ‘Avatar’ la hizo sentir inspirada y orgullosa.

“Se hizo viral el momento porque es un momento muy inspirador y me encanta ver en los comentarios en redes sociales que todo el mundo repite las palabras de Zoe, que de verdad todos representamos un legado, representamos a nuestras familias y hay que llevar siempre eso en alto. Ella me dio ganas de ser mejor persona y me siento muy orgullosa de donde vengo porque ella me lo recordó. Así que Zoe, gracias por tu humildad y por inspirarnos a todos”, dijo Francisca ante las cámaras de televisión.

En el momento que Saldaña compartió con Francisca la actriz le preguntó por su hijo y su esposo, Gennaro y Francesco Zampogna. Y también elogió su trabajo: “Me gusta verte, me encanta todo lo que haces”, le expresó.

