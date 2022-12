Alivio para compradores de casas en EE.UU.: bajan las tasas hipotecarias ante posible cambio en la política monetaria de la Fed

Los interesados en comprar vivienda en los Estados Unidos pueden sentirse un poco más tranquilos esta semana, porque Freddie Mac publicó los resultados de su Encuesta del mercado hipotecario primario (PMMS), que muestran que la hipoteca de tasa fija (FRM) a 30 años promedió en un 6.49%, un dato ligeramente menor que el reporte previo.

“Las tasas hipotecarias continuaron cayendo esta semana a medida que crece el optimismo en torno a la posibilidad de que la Reserva Federal disminuya el ritmo de las alzas de tasas”, comentó Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac.

“Incluso cuando las tasas disminuyen y los precios de la vivienda se suavizan, la incertidumbre económica continúa limitando la demanda de los compradores de viviendas a medida que ingresamos al último mes del año”, agregó, Khater.

En la semana el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo en una conferencia en Washington que la Fed considera una posible desaceleración del aumento de tasas en diciembre, en su intento por controlar la inflación.

El responsable de la política monetaria dejó claro que la lucha contra la inflación aún no termina y que aún no se sabe cuánto más tendrán que subir las tasas y ni por cuánto tiempo, sin embargo, por el momento parece haber ayudado a que las tasas hipotecarias no siguieran ascendiendo.

Así quedaron las tasas

Tasas hipotecarias promedio semanales de EE.UU. al 1/12/2022 (Freddie Mac).

Hipoteca a 30 años

La hipoteca de tasa fija a 30 años promedió 6.49% al 1 de diciembre de 2022, por debajo de la semana pasada cuando promedió 6.58%. Hace un año en este momento, el FRM de 30 años promedió 3.11%.

Hipoteca a 15 años

La hipoteca de tasa fija a 15 años promedió 5.76%, por debajo de la semana pasada cuando promedió 5.90%. Hace un año en este momento, el FRM de 15 años promedió 2.39%.

El PMMS se enfoca en préstamos de compra de vivienda convencionales, conformes y totalmente amortizables para prestatarios que ponen un 20 por ciento de pago inicial y tienen un crédito excelente.

