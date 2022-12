Britney Spears tendrá musical en Broadway

A pesar de que Britney Spears ha tenido diversos problemas personales que le han impedido retomar de lleno su carrera en los escenarios, el próximo mes de junio de 2023 tendrá un musical en que llegará a Broadway.

Según RollingStone, el musical tiene como nombre ‘Once Upon a One More Time’ es dirigido y coreografiado por Keone y Mari Madrid, escrito por Jon Hartmere. Originalmente, la puesta en escena estaba programado para abril del 2020.

Con la llegada de la pandemia de covid el estreno se pospuso, pero ya se estrenó el musical en Washington en noviembre de 2021, ahora el siguiente paso es Broadway, el Teatro Marquis será el recinto que albergue esta puesta en escena.

‘Once Upon a One More Time’ junta a las protagonistas de los cuentos de hadas más reconocidas, como Blancanieves, Cenicienta o la Sirenita, en un club de lectura, que es interrumpido por un hada madrina que les concede el deseo de tener una nueva historia.

'Once Upon A One More Time,' the long-in-the-works jukebox musical featuring the music of Britney Spears, is set to open on Broadway in June 2023. https://t.co/Ac7H009clx — Rolling Stone (@RollingStone) December 2, 2022

El musical tiene una ambientación con las canciones de Spears como ‘Oops I Did It Again’, ‘Lucky’, ‘Circus’ y ‘Toxic’, la puesta en escena es producido por James L. Nederlander y Hunter Arnold.

‘Once Upon a One More Time’ lo integra un equipo conformado por David Leveaux como consultor creativo, la diseñadora escénica Anna Fleischle, la diseñadora de vestuario y peluquería Loren Elstein, el diseñador de iluminación Kenneth Posner, el diseñador de sonido Andrew Keister y el diseñador de proyección Sven Ortel.

‘Rolling Stone’ indicó que en 2019, cuando la producción fue anunciada, Britney dijo en un comunicado que este musical formado con sus canciones era un sueño hecho realidad para ella.

“Estoy tan emocionada de tener un musical con mis canciones, especialmente uno que tiene lugar en un mundo tan mágico lleno de personajes con los que crecí, a quienes amo y adoro”, dijo la cantante que logró el estrellato a finales de la década de los 90’s del siglo pasado.

También te puede interesar:

–Britney Spears incendia Instagram posando desnuda dentro de una bañera

–Elton John y Britney Spears estrenan video oficial de ‘Hold Me Closer’ con locaciones en CDMX

–Simon Cowell expresa abiertamente su deseo de hacer un programa de televisión con Britney Spears