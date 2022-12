Ivonne Montero sufrió un accidente que afectó uno de sus ojos y mostró cómo quedó a través de su cuenta de Instagram. La cantante y actriz mexicana, ganadora de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, tiene uno de sus ojos vendados.

“Un descuido fatal familia…”, fue el mensaje con el que Montero acompañó las dos imágenes en las que se le ve su ojo cubierto por una venda y el otro ojo un poco lloroso. La mexicana no detalló qué fue lo que le sucedió, más allá de lo que aseguró al publicar las imágenes.

Muchas han sido las personas que se han manifestado expresando sus palabras de apoyo incondicional y de pronta mejoría a la cantante y actriz mexicana: “Hermosa recupérate pronto! Bendiciones!”, “Abrazote mi Ivonne, que te recuperes pronto”, “te mando un abrazo enorme!! Recupérate pronto!!!”, “Pronta recuperación y mucha fuerza bella!! Buenas Vibras”, “te amamos reina estas en nuestras oraciones te recuperas pronto ya veras siempre contigo” y “Que te recuperes pronto! Abrazo sanador” fueron algunos de esos mensajes.

Otras de las personas le preguntaron qué fue lo que sucedió, pero Montero no ha respondido ninguno de esos comentarios.

Ivonne Montero hace un par de meses resultó ganadora de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, el reality show de Telemundo. La mexicana venció a Salvador Zerboni en la final por votación del público.

Ella, al ser la ganadora y por ende última habitante de la casa, envió un mensaje cuando le tocó apagar las luces del lugar: “Gracias a cada rincón, cada espacio que me acogió, que me brindó compañía, que fue un eco para llegar a tanto público. Con todas las emociones. gracias por lo vivido, por las cosas buenas, por las cosas malas, por las sonrisas, por los éxitos, por la unión que tuvimos en algún momento todos los compañeros. gracias a mis compañeros porque de cada uno aprendí algo. Me siento muy orgullosa. Agradezco también a mis padres por haber hecho de mí la mujer que soy y a esa pequeñita por también hacerme la madre que soy, esa fuerza. ¡Muchas gracias jefa querida por todo lo hermoso que nos brindaste!”, dijo ella con mucha emoción.

Sigue leyendo: El público reacciona con variadas opiniones a la nueva etapa de ‘Hoy Día’

Adamari López recibe un elogio de Chiquibaby en las redes sociales