Ivonne Montero sufrió una quemadura de córneas y perdió la visión momentáneamente

La cantante y actriz mexicana Ivonne Montero había causado preocupación entre sus seguidores al publicar una fotografía en la que aparece con su ojo izquierdo totalmente vendado. “Un descuido fatal”, había dicho la ganadora de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ sin dar más detalles de lo sucedido.

En una entrevista al programa ‘De primera mano’ la intérprete reveló que fue lo que le sucedió: Montero sufrió una quemadura en las córneas debido a que sus lentes de contacto reposaron en unas gotas que no eran las adecuadas para ellos y ella los usó de esa manera.

“Ustedes saben que yo normalemnte me pongo pupilentes de color, yo utilizo lentes de contacto para leer y cosas así. Entonces resulta que estuve en un evento y olvidé llevar el líquido de agua salina donde uno pone el estuche del aguita y pone los lentes hasta que los vuelves a usar. En esa ocasión yo no llevé el agua salina y se me hizo muy fácil ponerlos en gotas para los ojos: dejé los lentes en gotas para los ojos y me olvidé”, detalló Montero.



La mexicana explicó que el lunes estaba por tomarse unas fotos para una obra de teatro y se puso los lentes, sintió un ardor, los quitó y los enjuagó esta vez con el líquido que debía. Los volvió a usar por más de una hora y el ardor estaba siempre presente.

“Me quemé ambas córneas, yo veía ya borroso. Al final ya no aguantaba, me los quité ¿y cual es la sorpresa? Ya yo no tenía visión… El productor, Sergio, me hizo el favor de llevarme a urgencias y me hicieron un mega lavado… Afortunadamente el daño no pasó a más”, detalló la actriz y cantante.

En urgencias le explicaron que aunque el líquido sirve para los ojos, no es el adecuado para que los lentes de contacto se mantengan allí. Su ojo izquierdo fue el más afectado, por eso fue el que le vendaron.

En la entrevista Montero apareció con lentes oscuros, pues todavía tiene que mantener sus ojos cuidados y resguardados. “La recuperación ha sido muy buena. Todavía veo bastante borroso del lado izquierdo, del derecho ya veo mejor. Y solamente pues esperar a que el medicamento haga su trabajo y recupere toda la membrana y la córnea”, dijo Montero.

