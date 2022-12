El hijo de Aaron Carter heredará los bienes del cantante por decisión de la familia

La familia de Aaron Carter decidió que el pequeño Prince, hijo del difunto cantante, será quien herede todos los bienes de su padre.

Según un reporte de Page Six, el menor de un año será el nuevo dueño de los bienes de Aaron Carter bajo el argumento de que la familia directa no los necesita.

Sobre este tema, Jane Carter, la madre del artista declaró a TMZ que el deseo de la familia es que Prince sea el dueño del total de los bienes de su padre, los cuales se valoran en $550 mil dólares en propiedades y objetos personales.

De acuerdo con la información, la familia espera que los recursos destinados sean para el crecimiento del hijo de Aaron Carter.

La decisión fue tomada por los Carter, quienes pensaron que el cantante no habría querido dejar desprotegido a su primogénito.

Jane dijo a TMZ que la situación no tiene que pasar a ser una batalla legal. Aunque la familia Carter no conoce a Prince, la matriarca mencionó que todos sus familiares están interesados en conocerlo y convivir con él y su madre, Melanie. Al final, Jane reveló que Aaron, antes de su muerte, se había acercado a su hermano, el Backstreet Boy, Nick Carter, para reconciliarse, sin embargo, el encuentro no pudo darse debido a que Nick estaba de gira en Europa.

