Neymar Jr.: “No he sentido nada de dolor en el tobillo”

En 11 días Neymar Jr. pasó de sufrir un esguince en su tobillo derecho a convertirse en el Jugador del Partido durante la victoria 4-1 de Brasil ante el combinado surcoreano, en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

La actuación, con gol incluido, de Neymar dejó en evidencia que está bien de su lesión, y que puede disputar el partido de cuartos de final ante Croacia.

Pero además, lo confirmó de voz al asegurar de voz durante la rueda de prensa posterior al encuentro que no siente dolor.

“No he sentido nada de dolor en el tobillo“, aseguró Neymar tras regresar a la convocatoria luego de permanecer de baja durante dos partidos de la Fase de Grupos.

“Me gustaría agradecer a todos mis compañeros y a los fisios por el trabajo que han hecho para ayudarme y también a todo el mundo que me ha apoyado y que me ha mandado mensajes desde el primer minuto en que me lesioné”, dijo Neymar.

Con información de EFE.

