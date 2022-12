Red Hot Chili Peppers llevará mucho rock y funk por EE.UU., Europa y México en 2023

A pesar de que los Red Hot Chili Peppers (RHCP), prácticamente, acaban de terminar una extensa gira mundial en la que promocionaron su música más reciente, la banda que lidera Anthony Kiedis no para, ya tiene varias fechas agendadas para presentarse en América del Norte y Europa.

De acuerdo con la agencia organizadora de conciertos Live Nation, la banda oriunda de California tendrá 23 fechas, tanto en estadios, como en festivales. Según el calendario, Los RHCP comenzarán el 29 de marzo en BC Place en Vancouver, Canadá.

Después de esa presentación, Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante y Chad Smith, ofrecerán recitales en Las Vegas, San Diego, Houston, Lisboa, Madrid, Viena y más ciudades, antes de terminar el 23 de julio en Glasgow, Escocia.

Los Red Hot Chili Peppers harán una escala en la Ciudad de México donde serán una de las agrupaciones estelares del festival Vive Latino, que se realizará el 18 y 19 de marzo, donde compartirán escenarios con grupos locales e internacionales.

The Global Stadium Tour continues in 2023 🚀



Artist Presale: Dec 6, 12PM local

General On Sale: Dec 9, 10AM localhttps://t.co/Ll5npMlk5d for more info and tickets pic.twitter.com/slM4lAlDC2