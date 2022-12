“Dejen a Cristiano Ronaldo en paz”: Seleccionador de Portugal sale en defensa de CR7 y explica porqué lo dejó como suplente contra Suiza

Cristiano Ronaldo continúa siendo noticia luego de que en el partido del pasado martes 6 de diciembre contra Suiza iniciara el partido desde el banquillo de suplentes. Ese mismo día, su pareja Georgina Rodríguez lamentó en su cuenta de Instagram que el astro portugués no haya sido titular: “Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos”.

Tras lo ocurrido, los medios de comunicación han seguido indagando sobre el motivo que habría llevado al seleccionador de Portugal, Fernando Santos, a dejar a CR7 en el banco y jugando los 30 minutos finales y ademán, se ha referido que el “7” informó que abandonaría la convocatoria.

Sin embargo, el mismo dirigente de los lusos ha salido en defensa de su jugador, declarando que previamente había conversado con el jugador sobre su decisión en el once inicial, justo antes de la cena previa al partido.

El Tio Fernando Santos cuenta cuándo y cómo le dijo a Cristiano Ronaldo que sería suplente ante Suiza. pic.twitter.com/pe2RxS0xyE — VarskySports (@VarskySports) December 9, 2022

“La conversación ocurrió. Desde que llegué aquí, antes de los partidos sólo estoy hora y media con el equipo. Estoy escribiendo en la pizarra. Pero era normal que sucediera. No lo hago con todos, pero es el capitán. Siendo quien es, todo lo que representa para el equipo, tenía que tener la charla. Fue el día del partido antes de comer. Sólo fue para explicarle por qué no iba a jugar. Fue en mi oficina y le dije que no iba a ser titular. Pensé que su entrada en el segundo tiempo podría solucionar el duelo”, explicó Santos.

El seleccionador admitió que a El Bicho no le gustó la decisión, ya que naturalmente es titular. Pero acotó que el jugador lo asumió como un verdadero capitán.

“Está de moda señalar a Cristiano. No hay mejor ejemplo que el que dio en el partido. Fue el que más gritó en el vestuario, saltó en todos los goles. Dejad a Ronaldo en paz”, concluyó Santos.

