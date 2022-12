Cinco puntos importantes para líderes corporativos de cara al 2023

El liderazgo corporativo sigue en su proceso de evolución de forma constante y acelerada, pues el mundo no muestra señales algunas de querer frenar el aluvión de cambios, especialmente desde todo lo que hemos experimentado como humanidad a raíz de las transformaciones tecnológicas y la manera en la que nos hemos estado respondiendo a los más recientes hechos históricos.

Desde esta óptica, es importante que quienes poseen estas responsabilidades a nivel organizacional, tengan en claro algunos puntos, pues en ellos recae no solamente el peso y el compromiso que tienen con cada trabajador, sino que de sus decisiones y la visión de futuro que tengan, dependerá la manera en la que se seguirá concibiendo las empresas y su forma de ser gerenciadas.

Pensar siempre en el servicio

A menudo, ciertos líderes corporativos tienden a olvidar que su rol es sinónimo de servicio al otro, a sus trabajadores y clientes, no a sí mismos, y mucho menos hacer de su puesto un elogio a la complacencia de los caprichos de terceros.

Ser la misma persona, sin importar jerarquías

Los buenos líderes tratan con la misma consideración, afecto y respeto al ejecutivo que se sienta a su lado, al asistente que le ayuda en su trabajo, a quienes realizan el trabajo de aseo, y a quienes le sirven a su organización como proveedores de materiales o servicios.

Apostar por la cultura corporativa

Más que los principales valores de una organización, los líderes deben trabajar por la creación de una cultura corporativa, porque ella llevará ineludiblemente a que todos los que allí hacen vida (incluidos ellos mismos) sean la imagen fiel de lo que se desee reflejar, gracias a la identificación colectiva que el buen ambiente laboral los llevará a experimentar.

Ofrecer productos y servicios que tú consumirías

Creo que este punto no tiene mayor explicación. La coherencia es fundamental, pues las actitudes falsas, tarde o temprano salen a relucir.

Ser coherente con lo que se dice y lo que se hace

¿Quieres que las personas cumplan su horario, sean responsables, lleven una comunicación efectiva? Entonces empieza por ti. Las personas actuamos de forma inconsciente copiando los comportamientos que están alrededor nuestro, por lo que una plantilla va a responder a un líder de la misma manera en la que este actúa.

Estos son, sin lugar a dudas, pequeños detalles que marcan la diferencia.

