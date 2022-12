Parece de 27 pero tiene 50; comparte sus trucos para verse más joven

Hoy en día, prácticamente cualquier persona puede hacerse unos “retoques” sin necesidad de cirugías gracias al sinfín de filtros que podemos encontrar en redes sociales y a los que muchos usuarios recurren para verse perfectos en sus fotos o videos.

Sobre el tema, una usuaria de TikTok ha causado revuelo debido a que en sus clips ha causado asombro debido a que aparenta ser una joven mujer de no más de 30 años; sin embargo, en realidad tiene 50.

La tiktoker en cuestión se llama Holly Pan y en la plataforma cuenta con más de 60,000 seguidores. Ella misma se autodefine como “tu mejor amiga en la moda”, ya que afirma que su verdadero truco para lucir más joven y espectacular lo encuentra en su guardarropa.

“No me visto para parecer más joven, me visto para complementar mi cuerpo y cómo me siento”, es como Pan subtituló un clip que ha suma más de 11,5 millones de visitas desde que se publicó el mes pasado.

En dicho video, la mujer se viste con ropa que muestra la manera en cómo muchos esperan que se vista una mujer de su edad, luciendo así una blusa de manga larga en color negro, pantalones cargo de color morado oscuro, lentes y el cabello recogido en una cola de caballo.

Luego, hace un corte para vestirse acorde a como ella se siente realmente, mostrando un look desafiante para su edad: una blusa negra sin mangas con un escote sensual en el pecho, pantalones a la cintura con rayas, un elegante cinturón y tacones negros con punta.

Además, luce una melena suelta y sin anteojos.

Como era de esperarse, el video recibió miles de comentarios, en donde muchos mostraron su entusiasmo ante su radical transformación.

Otros también le solicitaron compartiera sus consejos de belleza y sobre todo, lo que hace para lucir una piel radiante, por lo que la mujer los ha complacido al compartir algunos de sus rituales que le ayudan a verse tan bien. @hollyhpan Age is a number we can totally change! This facial massage routine is not a permanent fix, but the acupressure points are known for stimulating circulation around the face & bringing on a radiant glow. I do it twice daily, love that dose of confidence booster 💫 #proaging #antiagingroutine #beautyover40 #beautifulskin #aginggracefully ♬ Chill Like That – Sunday Scaries & PiCKUPLiNES

