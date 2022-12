Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, entró al quirófano para una cirugía estética

Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, compartió a través de sus redes sociales que estaba por entrar al quirófano para hacerse una cirugía estética. La mexicana se realizaría un levantamiento de senos y se cambiaría los implantes para ponerse unos más naturales, señaló en un video.

“El día por fin llegó, me voy a operar. Una vez más me pondré en las manos de mi doctor. Me voy a hacer otro levantamiento de senos y me voy a cambiar mis implantes para ponerme unos más naturales, más bonitos. Estoy muy emocionada y muy contenta”, dijo Beltrán en ese video que compartió a través de sus historias de Instagram.

La mexicana también compartió la llegada de su novio Toni Costa al hospital, para acompañarla y cuidarla durante este proceso. “Gracias por siempre estar ahí”, le dijo al bailarín y coreógrafo español.

¿Indirecta a Adamari López?

Hace unos cuantos días Adamari López habló en ‘Hoy Día’ sobre su proceso de separación de Toni Costa y sobre cómo Alaïa, la hija de ambos, ha llevado el proceso.

“Pasó que no podíamos continuar, no era saludable para mí continuar en una relación en la que había un patrón que se seguía repitiendo y que yo no podía permitir, no le podía dar ese ejemplo a mi hija, no le quiero dar ese ejemplo a mi hija”, fue parte de lo que dijo López.

Horas después, Evelyn Beltrán apareció en las historias de Instagram con un mensaje que pudo interpretarse por muchos como una ‘indirecta’ para López.

“Hay gente que debería aprender a pasar la página. Vive y deja vivir”, dijo la mexicana.

“Debería estar al margen, ellos fueron pareja y verán como arreglan sus cosas. No debe meterse, hoy es ella mañana él podrá tener otra”, fue uno de los mensajes del público.

