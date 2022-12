Francisca Lachapel llega a las salas de cine el próximo 5 de enero con ‘Teacher Mechy’

La presentadora Francisca Lachapel el pasado mes de mayo compartió con sus seguidores de la red social Instagram que luego de su boda tuvo que volver a viajar a República Dominicana, debido a que estaba cumpliendo uno de sus sueños tal y como lo era la actuación.

A su vez, estuvo subiendo fotos de algunos momentos que se registraron cuando se encontraba en el país que la vio nacer, al tiempo que no dejaba de manifestar lo agradecida que se sentía por dicha oportunidad que le habían brindado.

La madre de Gennaro anunció que la película tiene fecha de estreno y es que desde el próximo 5 de enero podrán dirigirse hasta las salas de cine para que disfruten del trabajo que realizaron con ‘Teacher Mechy Movie’.

“¡Qué emoción!! A partir del 5 de enero!!!! Ya se acerca el día para el estreno en cines de @teachermechymovie. Feliz de ser parte de un proyecto tan especial como este. Gracias @caribbeancinemasrd por la oportunidad. Un placer trabajar con un equipo tan espectacular. No se la pierdan mi gente linda”, fue el mensaje que acompañó la noticia.

A su vez, los comentarios en su gran mayoría fueron bastante positivos hacia la dominicana, debido a que varios de ellos mostraron su emoción al saber que podrán disfrutar del talento de Francisca en otra faceta que con mucho orgullo gozarán desde el cine.

Sin embargo, una de las mayores consultas es conocer si solamente será transmitida en República Dominicana, aunque hasta el momento ninguno de los internautas ha tenido una respuesta.

“Eso no me lo pierdo”, “Qué buena se ve”, “Felicidades, uno de tus sueños era continuar en la actuación”, “Yo voy solo a RD a ver esa película”, “Solo se puede ver en República Dominicana o puedo aquí en Estados Unidos?”, “Se ve buenísima”, “Ya quiero verla”, “Esperándola para verte triunfar”, “Eso no es una película, es una comedia”, “Dios mío, cómo la veo en Nueva York?”, “Esto si se ve que va a estar buenísimo”, “Desde España dónde se puede ver?”, “Se ve que va a estar entretenida”, “Las pelis dominicanas son buenas todas”, “Definitivamente hay que verla y darle apoyo a lo nuestro”, “Dios te bendiga y continúe cosechando mucho éxito”, “Se ve emocionante”, “Y en USA la podemos ver?”, fueron algunas de las impresiones que se registraron en el post.

