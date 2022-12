Natti Natasha promueve su vino ‘Tasha’ y promociona su nueva canción “To’ Esto es Tuyo”

Natti Natasha está presentando su vino ‘Tasha’, y es que la cantante ahora también se está convirtiendo en toda una empresaria. Sin embargo, en medio de toda esta promoción, la intérprete no se olvida de la música y promociona además su nueva canción: ‘To’ Esto es Tuyo’.

Pese a que la cantante tiene muchas razones para sentirse feliz y amada, hay una nube que se está posando arriba de su felicidad, y es que muchos la están criticando tanto a ella como a su esposo, Raphy Pina, por el lujoso regalo de cumpleaños que éste le envió desde la cárcel.

Tanto los fans como la prensa en general se enteraron de esto gracias a una publicación que la cantante realizó en Instagram en donde escribió lo siguiente: “Lejos, pero aquí. Nunca dejas de sorprenderme, nunca dejas de ser tú”.

También nos enteramos que la cantante logró celebrar su cumpleaños junto a Pina, en la cárcel, ya que ella misma escribió: “Nunca dejas de hacerme sentir la mujer más feliz del mundo. Pase mi cumple contigo, y esas dos horas fueron la mejor celebración porque nos olvidamos de todo. Mi mejor amigo, mi media mitad”.

Sobre cómo fue que Raphy Pina organizó su celebración de cumpleaños, Natti explicó un poco al respecto escribiendo: “Buscaste los mejores cómplices porque no sospeché nada, y eso que me las llevo todas”. “Gracias porque se que no te quedaban muchos minutos y aún así te quedaste conmigo para llorar contigo de la felicidad”.

Pese a la separación, el amor parece seguir intacto y así lo manifestó: “Te amo para siempre. Esperando por segundo para celebrar una vida entera a tu lado. Dime, dime, dime muñecote”.

Lee más de Natti Natasha aquí:

