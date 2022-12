Cámara de representantes federal votará hoy proyecto 8393 para plebiscito en Puerto Rico a pesar de rechazo de grupos de la diáspora

SAN JUAN – El actual líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Steny Hoyer, anunció este miércoles que votarán hoy el proyecto de ley del estatus de Puerto Rico, que busca celebrar un referéndum vinculante en la isla para definir su futuro político.

“Me complace anunciar que un grupo bipartidista de miembros de la Cámara, en cooperación con funcionarios puertorriqueños, llegó a un consenso sobre la Ley de Estatus de Puerto Rico. Como líder de la mayoría, llevaré este importante proyecto de ley a la Cámara para su votación mañana (hoy)”, declaró en su cuenta de Twitter Hoyer.

El proyecto, aprobado por el Comité de Recursos Naturales pero pendiente de votar en el Congreso, estipula la celebración de un referéndum en noviembre de 2023 para que los puertorriqueños decidan entre ser un estado de pleno derecho de EE.UU. (la “estadidad”), la independencia o la libre asociación.

“Durante los últimos meses nos hemos reunido para actuar sobre la base de una creencia que todos compartimos: esta legislación histórica concederá a los puertorriqueños la autodeterminación que merecen y les permitirá decidir por sí mismos el futuro de su isla”, urgió el líder de la mayoría demócrata.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, estará presente en la votación con el objetivo de asegurarse que, en las filas demócratas, “básicamente todos, o si no la inmensa mayoría, apoyen el proyecto”.

“Mañana va a ser un día histórico porque esto va a sentar un precedente que no habíamos tenido. La Cámara de Representantes de Estados Unidos va a estar avalando un plebiscito en el que no vamos a tener el estatus actual, no vamos a tener la colonia. Vamos a tener tres opciones no territoriales y no coloniales”, afirmó.

Pierluisi añadió que esto “sienta un precedente de política pública al más alto nivel” y que luego van a “mover esta batalla” al Senado.

Un grupo de 27 organizaciones, Puerto Rico Statehood Action Network (Prsan), pidió el martes al Congreso que aprobara rápidamente la Ley del Estatus para la isla, antes del término de la actual sesión.

Prsan, que está a favor de la “estadidad”, subrayó que, después de más de 124 años de dominio colonial estadounidense sobre Puerto Rico, el Congreso finalmente tiene la oportunidad de aprobar esta legislación para otorgar a los ciudadanos de la isla una opción definitiva de estatus.

Puerto Rico es un Estado Libre Asociado a EE.UU., una condición colonial que muchos en la isla quieren cambiar aunque hay divisiones entre los distintos partidos políticos.

Varios miembros del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) de Puerto Rico denunciaron la semana pasada que la congresista Alexandria Ocasio Cortez estaba intentando retrasar la votación, lo que calificaron de “un ataque directo a la estadidad” y “una falta de respeto” al pueblo puertorriqueño.

Te puede interesar:

Grupos de la diáspora en EE.UU. truenan contra comisionada residente, Jenniffer González, por cuestionar puertorriqueñidad de Alexandria Ocasio-Cortez en medio de debate por proyecto de estatus