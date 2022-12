Elon Musk suspendió cuentas de periodistas en Twitter y provoca descontento generalizado

La llegada de Elon Musk a la dirección de Twitter se ha caracterizado por ser incendiaria y para seguir echando leña al fuego, el millonario decidió suspender las cuentas de varios periodistas que cubren la plataforma, ampliando así la brecha entre el sitio de redes sociales y las organizaciones de medios que han utilizado Twitter para construir sus audiencias.

Información de AP señala que reporteros de The New York Times, The Washington Post, CNN, Voice of America y otras agencias de noticias vieron cómo sus cuentas se suspendieron desde el jueves.

Twitter no explicó por qué se eliminaron las cuentas, pero Musk acusó que los periodistas comparten información privada sobre su paradero, lo que considera como “básicamente coordenadas de asesinato”.

Musk dijo que Twitter levantaría las suspensiones después de realizar una encuesta en el sitio. El sondeo mostró que el 58.7% de los encuestados estaba a favor de la suspensión inmediata de las cuentas frente al 41.3% que opinó que las suspensiones debían reactivarse en siete días.

La preocupación por las suspensiones ha rebasado los círculos mediáticos y ha llegado hasta las Naciones Unidas, que estaba reconsiderando su participación en Twitter.

Stephane Dujarric, portavoz de la ONU, comentó que la medida sienta “un precedente peligroso en un momento en que los periodistas de todo el mundo enfrentan censura, amenazas físicas e incluso cosas peores”.

El miércoles, Musk prohibió también la cuenta del joven que rastreaba los vuelos de su jet privado utilizando datos disponibles públicamente, como una medida para prohibir que los usuarios compartan la ubicación actual de otra persona sin su consentimiento.

Entre los reporteros que fueron suspendidos el jueves por la noche, tenían el común denominador de escribir acerca de la nueva política de Musk para regular los contenidos. El millonario acusa que la información que divulgaban provocó un incidente de acoso que afectó a su familia el martes por la noche en Los Ángeles.

“Se aplican las mismas reglas de doxing* a los ‘periodistas’ que a todos los demás”, dijo Musk sobre las cuentas bloqueadas. “Criticarme todo el día está bien, pero difundir mi ubicación en tiempo real y poner en peligro a mi familia no lo es”.

Musk también prohibió la cuenta oficial de Mastodon, la red social alternativa a la que están huyendo muchos tuiteros que están cansados de las decisiones de Musk.

Mastodon sumaba el viernes más de 6 millones de usuarios, casi el doble de los 3.4 millones que tenía el día en que Musk llegó a Twitter.

(* Doxxing hace referencia a que alguien en Internet ha publicado información privada sobre otra persona para que el mundo la vea. Esta información es de identificación personal y, por lo tanto, confidencial).

