La final de la Copa del Mundo superó en EE.UU a la Serie Mundial en número de espectadores

Sin duda el football americano es el deporte más visto por los estadounidenses pero hay otras disciplinas que buscan ganarse un lugar entre la población, el “soccer” como es conocido en el país norteamericano, ha venido ganando terreno entre los televidentes en los últimos años y en la reciente Copa del Mundo se vio reflejado.

El Argentina vs Francia del Mundial de Qatar fue la tercera final más vista en EE.UU solo superada por el España vs Paises Bajos de 2010 y el Argentina vs Alemania de 2014, respectivamente. En número de televidentes los estadounidenses prestaron más atención en 2022 a la final de la Copa del Mundo que a la Serie Mundial entre los Houston Astros y los Philadelphia Phillies, casi duplicando los televidentes.

Audiencia en TV 🇺🇸



World Cup Final vs. World Series:



1994 ⚽️18,1m ⚾️CXLD

1998 ⚽️12,9m ⚾️20,3m

2002 ⚽️11,1m ⚾️19,3m

2006 ⚽️17,0m ⚾️15,8m

2010 ⚽️24,3m ⚾️14,3m

2014 ⚽️26,5m ⚾️13,5m

2018 ⚽️17,4m ⚾️14,3m

2022 ⚽️22,3m ⚾️11,8m



Incluso la final de Qatar 2022 compitió con algunos segmentos de la National Football League (NFL) y superó la audiencia en TV para la última ventana de CBS, ventana inicial de FOX y Sunday Night Football de NBC.

Audiencia en picada

Los números de audiencia de la Serie Mundial preocupan cada vez más, en 2003 el clásico de otoño fue visto por 12.8 millones de personas, mientras que en 2022 solo 11.7. Algunos expertos incluso ya consideran que el soccer desplazó al baseball como el tercer deporte más visto en EE.UU, por detrás del football americano y el basketball.

