Por qué el ITIN es tan importante y necesario para inmigrantes indocumentados

El Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) permite el procesamiento de impuestos al Servicio de Impuestos Internos (IRS) para garantizar que los inmigrantes indocumentados paguen impuestos, incluso si no tienen un número de Seguro Social.

Los inmigrantes indocumentados que pagan impuestos tienen mejor oportunidad para distintos servicios, aunado a que podrían utilizar sus reportes en caso de lograr alguna posibilidad de protección migratoria, ya sea provisional o permanente.

“Si esa persona se vuelve elegible para el Seguro Social en el futuro (por ejemplo, al convertirse en residente permanente legal), los ingresos informados con un ITIN pueden contarse para la cantidad que él o ella es elegible para recibir”, explica el American Immigration Council (AIC).

Qué es un ITIN

Los expertos señalan que el ITIN fue creado para efectos fiscales en julio de 1996, para permitir que los extranjeros y otras personas que no son elegibles para un SSN cumplir con las leyes fiscales de EE.UU.

“Es un número de nueve dígitos que siempre comienza con el número 9 y tiene un rango de números del 50 al 65, del 70 al 88, del 90 al 92 y del 94 al 99 para el cuarto y quinto dígito. El ITIN tiene el formato de un SSN: 9XX-XX-XXXX”, indica el reporte.

Por qué indocumentados pueden tenerlo

Este número aplica para todo tipo de inmigrantes, incluidos los indocumentados.

“Las personas que no tienen un estatus legal en los Estados Unidos pueden obtener un ITIN”, recuerdan los expertos. “Pero otras personas que están legalmente presentes en el país y deben pagar impuestos, pero que pueden no ser elegibles para un SSN, también pueden obtener un ITIN”.

Hay diversos casos de inmigrantes legales que deben tener ITIN como aquellos que trabajan cierto periodo en el país, estudiantes extranjeros, profesores o investigadores.

Incluso aquel dependiente o cónyuge de un ciudadano estadounidense o pareja de alguien con Green Card.

“Los ITIN NO brindan estatus legal ni autorización de trabajo”, recuerda el informe. “Un ITIN no proporciona un estatus migratorio legal y no puede usarse para probar la presencia legal en los Estados Unidos”.

El pago de impuestos

Cabe recordar que aunque el ITIN permite el pago de impuestos, los inmigrantes indocumentados no tienen derecho a ciertos beneficios sociales.

Este número ha permitido que más de cuatro millones de personas paguen impuestos anualmente, eso representan $5,500 millones de dólares, solamente considerando la nómina.

“Los titulares de ITIN no son elegibles para todos los beneficios fiscales y beneficios públicos que pueden recibir los ciudadanos estadounidenses y otros contribuyentes”, se recuerda. “Sin embargo, si esa persona se vuelve elegible para el Seguro Social en el futuro (por ejemplo, al convertirse en residente permanente legal), los ingresos informados con un ITIN pueden contarse para la cantidad que él o ella es elegible para recibir”.

Qué problema hay actualmente con ITIN

Más de 100 organizaciones legales, religiosas y comunitarias exhortaron al comisionado interino de IRS, Douglas O’Donnell, a eliminar las barreras que enfrentan los inmigrantes para acceder a créditos fiscales estatales.

“Los estados reportan que muchos individuos no pueden beneficiarse de estos créditos, porque el IRS no emite números ITIN a individuos que no tienen un adeudo fiscal federal o no tienen pendiente un crédito federal reembolsable”, indicaron.

Por ello, exhortaron a O’Donnell a revisar el proceso de trámite, incluido extender al 15 de abril de 2024 la fecha límite para solicitar un número ITIN.