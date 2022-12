Noticias de inflación y escasez, las que más impactaron en los estadounidenses en 2022, señala estudio de marketing

Hunter, una consultora de marketing de alimentos y bebidas, encuestó a consumidores estadounidenses y residentes del Reino Unido y encontró que para el 81% las noticias sobre alimentos resultaron ser más importantes que nunca.

Al examinar las principales noticias sobre alimentos del año, la edición del vigésimo aniversario de Hunter: Food News Study, preguntó a los consumidores sobre su conocimiento de estas historias y cómo estas noticias cambiaron su comportamiento.

Los resultados son un reflejo directo de la tensión y las presiones que enfrentaron los consumidores en 2022 con la cadena de suministro y la escasez de mano de obra, el conflicto político y la inflación, dominando las cinco historias más recordadas.

Top Ten recordó las historias de US Food News de 2022:

Escasez de fórmula para bebés: 59% Escasez de la cadena de suministro de comestibles: 55% La comida rápida sale de Rusia: 48% Escasez de mano de obra en restaurantes: 47% Inflación que afecta los precios de los alimentos: 39% FDA retira mantequilla de maní: 31% M&M presenta un nuevo personaje morado: 29% El cambio climático afecta la seguridad alimentaria: 24% Amazon ofrece GrubHub gratis para miembros Prime: 22% TikTok Pink Sauce: 19%

– No. 1: En 2022, la escasez de la cadena de suministro pesó en la mente de los consumidores, agravada por un retiro nacional debido a problemas de contaminación, que envió a los nuevos padres a una búsqueda frenética de la fórmula para bebés que tanto necesitaban, lo que convirtió a la “escasez de fórmula para bebés” en la noticia más recordada.

–No. 2: La “escasez en la cadena de suministro de comestibles” nacional ocupó el segundo lugar, causada por un aumento en la demanda de los consumidores, agravada por la escasez de mano de obra junto con las restricciones de transporte que mantuvieron los estantes vacíos y a los consumidores frustrados.

–No. 3: La comida y la política enfrentaron una encrucijada en 2022 cuando las marcas de comida rápida salieron de Rusia en respuesta a su invasión a Ucrania. Marcas como McDonald’s, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Danone y Unilever emitieron declaraciones de apoyo a Ucrania y cesaron sus operaciones y distribución en Rusia.

-No. 4: La escasez de mano de obra derivada de Covid-19 continuó perjudicando a la industria de restaurantes en 2022.

–No. 5: El impacto de la inflación en los precios de los alimentos tiró de los hilos de la cartera, y los minoristas, los restauradores y los consumidores sintieron los efectos del aumento de los precios de los alimentos en los EE.UU.

–No. 6: El retiro de la FDA de una popular marca de mantequilla de maní debido al riesgo potencial de salmonella.

–No. 7: M&M presentó un nuevo personaje morado que atrajo la atención de los consumidores de todo el país.

–No. 8: El impacto del cambio climático en la seguridad alimentaria preocupa a expertos y consumidores.

–No. 9: Por primera vez, Amazon ofreció membresías gratuitas de GrubHub para miembros Prime.

– No. 10: La salsa rosa viral de TikTok hizo que los amantes del pollo clamaran por el condimento único.

