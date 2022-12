Publicación navideña de Mohamed Salah desata polémica y el mayor organismo islámico se pronuncia

El delantero egipcio del Liverpool, Mohamed Salah, ha desatado una nueva polémica tras publicar una foto en redes sociales celebrando la navidad junto a su familia, algo que va en contra de sus costumbres religiosas y que ha generado incomodidad en sus seguidores musulmanes al punto de que el mayor organismo islámico se ha tenido que pronunciar.

En dicha imagen, Salah aparece junto a su esposa y sus dos hijas, vestidos con una pijama navideña y junto a un árbol, algo que sus seguidores ha catalogado como una costumbre del cristianismo, una religión totalmente opuesta a la que se practica en su natal Egipto y otros países árabes donde la principal religión es el Islam.

Inmediatamente han llovido múltiples críticas en su publicación con comentarios que van desde “una foto así te acercará a los ingleses, pero hará perder muchos de tus fanáticos de los musulmanes el mundo árabe”, “Basta de reverencias a Occidente, eres un modelo a seguir para la juventud musulmana”, hasta el punto de calificarlo de “infiel” a sus costumbres.

En ese sentido, los fanáticos egipcios aprovecharon para cuestionar al delantero del Liverpool por no apoyar a las selecciones de Arabia Saudí y Marruecos en el Mundial, teniendo en cuenta que, al igual que Egipto, estás practican la religión musulmana.

Todas esta polémica provocó que Dar al-Ifta, el mayor organismo islámico egipcio de asesoramiento, emitiera una pronunciamiento al respecto en el que, contrario a lo que muchos pensaban, terminó apoyando al jugador, dejando saber que “no hay ninguna prohibición en la Sharia, de felicitar a los no musulmanes en sus fiestas, esto no es una salida del Islam como dicen algunos extremistas”, indicó en un comunicado.

“Felicitar a los socios del país en sus fiestas forma parte de la buena vecindad, devolver la felicitación y la convivencia, y son principios humanos nobles que se exigen en la Sharia y la Sunna, que fueron practicados en la biografía del Profeta”, sentenció.

