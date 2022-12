Disneyland cobra $185 dólares por una pequeña dosis de alcohol

Una visita al centro de diversiones más popular del mundo puede resultar cada vez más caro y puede costarte mucho más si decides consumir una bebida con alcohol. Disneyland está cobrando $185 dólares por una bebida navideña servida en un pequeño cono de galleta.

Los visitantes del Grand Californian Hotel & Spa en California pueden comprar un “waffle shot” con uno de los licores más buscados y caros del mundo.

En cada temporada de vacaciones el lujoso hotel de Disney instala un carrito en el que vende galletas de jengibre con forma de Mickey, además de otros bocadillos y bebidas como chocolate caliente y preparaciones con licor.

Este año, el carrito de vacaciones del hotel, ofrece shots en un cono recubierto con leche o chocolate blanco, los clientes pueden pedirlo sin alcohol con leche o ponche de huevo o elegir entre 11 licores diferentes, incluido el whisky de mantequilla de maní Skrewball, la crema irlandesa Bailey’s o el amaretto por $17 dólares. Pero también hay una opción por la que se insta a los visitantes a preguntar sobre su precio.

Speaking of liquid inside, we noticed that there is now a bigger variety of liquor that you can have in the waffle shot, including the Louie! #grandcalifornianhotel #holidaysbeginhere #disneyland #magicisback #magicishere 3/3 pic.twitter.com/AH4I9kJLEP

— cstephens2 (@cstephens2@mastodon.social) (@cstephens2) November 13, 2022