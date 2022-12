Elon Musk detendrá la venta de acciones de Tesla hasta por dos años

Elon Musk, el Director Ejecutivo de Tesla, dijo que pausará la venta de acciones de la compañía, argumentando que su decisión está basada en la posible recesión económica que se prevé para el próximo año, dio a conocer Dow Jones.

Las declaraciones del millonario se dan en medio de una creciente preocupación que ha surgido sobre todo después de la compra de Twitter, la red social de $44,000 millones de dólares.

Musk se comprometió a no vender ninguna acción de Tesla durante un mínimo de 18 a 24 meses, luego de que ha liquidado unos $39,000 millones de dólares en acciones de la compañía, desde que éstas alcanzaron su máximo valor en noviembre de 2021.

“Ciertamente tienen mi compromiso de que no venderé acciones hasta, no sé, probablemente dentro de dos años. Definitivamente no el próximo año, bajo ninguna circunstancia, y probablemente tampoco el año siguiente”, apuntó Musk.

Si bien las declaraciones de Musk buscan dan un poco de tranquilidad a los accionistas y a los mercados, la duda cabe porque el CEO de Tesla ha destinado dinero, recursos humanos y demasiado de su tiempo a Twitter en un intento de hacer su nueva adquisición rentable.

En lo que va del año, los títulos de la constructora de vehículos eléctricos se han desplomado un 60%, con un desempeño peor que el mercado en general.

Por si fuera poco, Tesla está sumando problemas, pues en su planta de Shanghái se suspendió la producción este sábado sin ofrecer explicación alguna a los trabajadores, adelantando un plan programado para detener la mayor parte del trabajo en la planta en la última semana de diciembre.

La fabrica canceló el turno matutino y dijo a los trabajadores que podían empezar su descanso, aunque no se especificaron las causas de la decisión.

Por otra parte, se espera que en los próximos días Elon Musk anuncie la construcción de una gigafábrica en Nuevo León, en la que se prevé se destine una inversión a largo plazo de $10,000 millones de dólares.

