“Tití me preguntó”, de Bad Bunny, y “Saoko”, de Rosalía, entre las canciones favoritas de Obama en 2022

LOS ÁNGELES – “Tití me preguntó”, de puertorriqueño Bad Bunny, y “Saoko”, de la española Rosalía, hacen parte de las canciones favoritas de 2022 del expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017), que se ha convertido en una tradición de fin de año en EE.UU.

Los cantantes hispanos fueron incluidos en la lista de 25 canciones favoritas del expresidente demócrata, que este año incluyó a 13 artistas nominados a los premios Grammy 2023, entre los que se incluye el artista puertorriqueño.

“Siempre disfruto compartir mi lista de reproducción de música de fin de año con todos ustedes, y este año escuchamos muchas canciones geniales. Estos son algunos de mis favoritos”, dijo el expresidente en su cuenta de Twitter el fin de semana pasado.

“¿Hay alguna canción o artista que deba escuchar?”, preguntó a sus seguidores.

“Tití me preguntó” está incluido en el álbum “Un verano sin ti”, nominado al mejor del año en los Grammy 2023. El álbum también fue escogido por la revista Time como el mejor del año por su “atractivo universal”.

Saoko fue lanzado en febrero pasado y hace parte del álbum “Motomami” de Rosalía, que se alzó con el Latin Grammy 2022 en la categoría de mejor álbum del año, una categoría en la que competía, entre otros, con “Un Verano Sin Ti” de Bad Bunny.

La lista de Obama, que está encabezada por “The Heart Part 5”, de Hendrick Lamar, incluye diversos géneros musicales, que van desde el hip hop hasta el “country”.

Las canciones “Last Last”, de Burna Boy; “Break My Soul”, de Beyoncé; “Something in the Orange”, de Zach Bryan; Tamagotchi, de Omar Apollo, y Calm Down, de Rema, están incluidas en la lista.

Con “About Damn Time”, Lizzo se convirtió en la artista que estuvo incluida dos veces consecutivas en la lista de Obama, después de estar en la lista de 2021 con “Rumors”, una colaboración con Cardi B.

