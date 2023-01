Anuel AA, el ex “bebecito” de Karol G, repartirá juguetes a niños pobres de Puerto Rico

Con el Día De Reyes a punto de llegar, Anuel AA sabe perfectamente que hay muchos niños en su país que no reciben regalos debido a su situación económica, es por eso que ha decidido hacer algo por todos ellos.

Mediante un video compartido en su cuenta de Instagram, el cantante informó que va a gastar casi 100 mil dólares en pelotas, muñecos y otro tipo de juguetes y que viajará a su natal Puerto Rico para entregárselos personalmente a chicos de escasos recursos.

“Me voy mañana mismo y voy a comprar todos los juguetes con 70 mil dólares. Voy a estarlos repartiendo en todos los caseríos en donde están todos esos niños y todas esas familias en las que no entra el dinero y que no tienen una vida facil“, contó Anuel AA.

Para finalizar, el reggaetonero confesó que al principio quería ayudar por medio de una fundación o asociación; sin embargo, cambió de parecer debido a que no quería que lo estafaran y que el lugar se quedara con su dinero o que no se repartieran adecuadamente los juguetes.

Lee más de Anuel AA:

Yailin ‘La más viral’, esposa de Anuel AA, es criticada por su vestimenta al llegar a un local nocturno

Critican a Anuel y Yailin por bailar reggaetón: les dicen que son vulgares

Yailin, esposa de Anuel, revela el secreto de su embarazo: una botella mágica la ayudó