Clarissa Molina reaparece sola y los fans ya no le creen su compromiso con Vicente Saavedra

Por alguna extraña razón los fans han decidido poner en duda el compromiso de Clarissa Molina con Vicente Saavedra. La boda se pospuso y desde entonces los rumores se han esparcido de tal manera que las malas lenguas aseguran que la dominicana aún llega el anillo por aparentar.

En reiteradas ocasiones la periodista Mandy Fridmann ha desmentido estos chismes que parecen no tener fundamento. La argentina abre en ocasiones un espacio de preguntas y respuestas. Los fans que la siguen no pierden el tiempo y rápido preguntan por la joven reportera de El Gordo y la Flaca.

La respuesta de Fridmann es la misma, ellos siguen juntos. Por alguna extraña razón parte del público no quiere creerlo así.

¿Qué hizo que los rumores se disparan de nuevo? Una publicación que Clarissa Molina subió a Instagram en solitario hizo que las “alarmas” de los incrédulos volvieran a sonar. “Que la alegría y la felicidad sean tu mejor vestido. Crea el look que te haga brillar sin importar la ocasión”, escribió la dominicana.

Llamó la atención que en este post Clarissa deshabilitara el espacio de comentarios. Y así en el resto de sus post. Muchos aseguran que esto porque ya no quiere leer los mensajes de aquellos que insisten en cuestionar el paradero de Vicente Saavedra.

La última publicación de Clarissa Molina junto a Vicente, su prometida, que los fans han podido ver en Instagram corresponde al pasado ocho de octubre, desde entonces la pareja no ha vuelto aparecer en pareja. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

