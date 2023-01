Kylian Mbappé sale en defensa de Zinedine Zidane por polémicas declaraciones del presidente de la Federación Francesa

El delantero de la selección francesa Kylian Mbappé ha tomado las redes sociales para defender a su ídolo, la leyenda de los Galos Zinedine Zidane, luego que el presidente de la Federación Francesa de Fútbol Noël Le Graet restara importancia a los rumores que vinculaban al técnico con Francia.

Le Graet fue tendencia luego que en unas declaraciones para RMC Sport negaba haber tenido algún contacto o encuentro con Zidane, antes que se conociera la renovación de Didier Deschamps como técnico de la Selección de Francia.

“Siempre estuvo por debajo del radar (Zidane), no hay que contar cuentos. Tenía muchos seguidores, algunos esperaban la salida de Deschamps. Pero, ¿quién puede criticar seriamente a Deschamps? Nadie puede. Siempre se puede fallar un partido, pero llevo 10 años con él, no ha habido muchos problemas. Su salida siempre genera clicks”, dijo sobre la elección al banquillo.

Posteriormente mencionó que ni siquiera hubiese atendido el teléfono ante una llamada de Zidane para alcanzar un acuerdo y cerró diciéndole al medio que hiciera “un programa especial para que (Zidane) encuentre un club o una selección”.

Por esta razón Mbappé apareció para exigir respeto en nombre de Zidane, asegurando que Zidane el legado de Zidane en los Gallos es de leyenda.

“Zidane es Francia, no se le puede faltar al respeto a la leyenda“, escribió Kylian Mbappé.

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

Dicho mensaje acumuló casi 500,000 likes en Twitter y generó más de 150,000 interacciones, entre republicaciones y respuestas.

Mbappé es conocido, además de su nivel en el terreno de juego, por no esconder su pensar, lo que lo ha llevado a mantener disputas con su propia Federación por los derechos de imagen que finalmente terminó ganando, al renegociar su acuerdo decidir no prestarse para aparecer en campañas publicitarias que no promuevan los valores y enseñanzas que el atacante quiera dejar a sus fanáticos.

