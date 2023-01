Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo son criticados por el arete de su hijo: “Promoviendo la homosexualidad”

La modelo Georgina Rodríguez hace algunos días compartió una romántica foto de dos de sus hijos con el futbolista Cristiano Ronaldo. La postal está acompañada de la palabra “amor”. Por ello, miles de personas se detuvieron en la aplicación de la red social de la camarita para explicar que el pequeño se veía bastante tierno besando a su hermanita, quien tan solo tiene meses de nacida.

La imagen aunque tiene casi una semana de haber sido publicada, hasta este lunes fue que tomó mayor fuerza y se volvió viral en las diversas plataformas, fue así como muchos mostraron su desacuerdo por ver al pequeño con un arete, pues varios internautas explicaron que eso es para niñas.

A su vez, la publicación superó los 15 mil comentarios, debido a que las opiniones estuvieron un tanto divididas, pues algunos manifestaron el amor y cariño que se puede mostrar entre esos dos hermanos, al tiempo que uno de ellos derrocha ternura con su hermana.

Sin embargo, fueron más las impresiones negativas por parte de los internautas, y es que gran parte de ellos rechazó que el pequeño con la edad que tiene deba llevar un arete, hecho que muchos repudían por considerar que no está en edad de decidir si realmente le gusta o no.

Otro internauta señaló que considera que este tipo de circunstancias son las que promueven la homosexualidad.

“No lo dejan ni ser niño y ya le ponen aretes? Son 5 años por Dios”, “¿Qué es lo que determina si es correcto o incorrecto que un niño tenga arete?”, “Con aretes no”, “A esa edad un niño no decide si quiere o no ponerse aros. Cada cosa a su tiempo”, “Llevar un arete no te hace ni más ni menos hombre”, “Si fuera una niña les parecería mal que llevara pendientes?“, “Ese niño tan pequeño y ya con aretes”, “Un niño con aretes ¿Cómo está eso?”, “Pobre niño, tan pequeño y ya con arete”, “Es necesario mostrar la excesiva riqueza poniéndole un arito a un niño?”, “Una locura ponerle aritos a un niño de 5 años promoviendo la homosexualidad, es eso”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el mencionado post.

Te puede interesar:

· Así luce por dentro la exclusiva suite de $284,000 dólares al mes donde reside Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

· El atacante del Manchester United Alejandro Garnacho fue capturado utilizando ropa interior Cristiano Ronaldo [Foto]

· Presidente del Corinthians confirmó que intentaron fichar a Cristiano Ronaldo ofreciéndole el mismo sueldo que en Manchester United