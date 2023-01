Carmen Villalobos se habría besado en una discoteca con Frederik Oldenburg, conductor de Exatlón USA

La actriz Carmen Villalobos hace pocos días se volvió viral en las diversas redes sociales luego que se filtrara un video donde sale bailando de una manera bastante cariñosa con un caballero. Sin embargo, lo que a muchos les llamó la atención fue el hecho de verla besándolo de una manera apasionada.

Frederik Oldenburg sería el nombre del hombre con quien presuntamente la colombiana se estaba besando en la boca. Hasta la fecha y pese a la gran cantidad de noticias que han salido sobre ambos y esta vinculación amorosa, han preferido mantenerse en silencio ante todos los comentarios.

La cuenta de la red social de la camarita que lleva por nombre “Rechismes” compartió una publicación que va más allá de supuesto beso que ambos se habrían dado, también colgaron algunas capturas de pantalla donde se ve que la también presentadora de televisión se ha encargado de darle ‘Me gusta’ a las publicaciones, hecho que, sin duda, ha llamado la atención.

¿Quién es Frederik Oldenburg?

El venezolano Frederik Oldenburg es uno de los conductores de la séptima temporada de Exatlón USA 2022 transmitido por Telemundo. Para la fecha tiene 37 años y, cuando era joven vivió por un tiempo en Dublín, después en Irlanda y ahora en los Estados Unidos.

También es exfutbolista profesional y formó parte de la Segunda División de Uruguay. Sin embargo, años más tarde llegó a formar parte de los reporteros de Telemundo Las Vegas, aunque en el año 2015 asumió el reto como uno de los presentadores deportivos de NBC Sports.

Internautas reaccionan a un comentario de Carmen Villalobos

El pasado 10 de octubre el venezolano compartió una foto en su cuenta de Instagram, misma que decidió dejar fijada. La postal fue acompañada con el siguiente mensaje: “Buenas noches !!! Vamos por más, siempre !!! Se les quiere !!!”.

La exesposa de Sebastián Caicedo comentó lo siguiente: “Epaaaaaaaaaaaaaa” y luego del video que se viralizó los internautas no perdieron la oportunidad de responderle, algunas expresiones fueron:

“Qué rico Puerto Rico, los dos son par de Dioses”, “Te mereces estar de nuevo enamorada”, “La Carmen lo que tiene es buen gusto“, “Cuando el río suena es que…”, “Estás en muy buenos pastos, ahora sí a comer”, “Comparte la noticia con nosotros”, “Confírmalo”, “Sin miedo al éxito”. View this post on Instagram A post shared by Frederik Oldenburg (@fredefutbol)

