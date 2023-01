Jennifer López deslumbra con un ajustado vestido rosa

Jennifer López asistió a una entrevista sobre su nueva película para Prime Video llamada ‘Shotgun wedding’, la cual protagoniza junto al actor Josh Dudamel.

La cantante y actriz mundialmente reconocida lució un ajustado vestido rosa por debajo de las rodillas que resaltó todas sus curvas. En la parte del cuello el diseño es alto y tiene una rosa del mismo tono y tela que resalta a la vista.

La intérprete resaltó que los días miércoles hay que vestir de rosa. Jennifer López lució ese atuendo sentada en una cómoda silla, con una taza en la mano y hasta en lo que parece ser un lugar donde ella se estaba vistiendo.

Con estas imágenes la ‘diva del bronx’ consiguió más de 763,000 me gustas en Instagram y más de 6,300 comentarios.

‘Shotgun wedding’ se estrenará en Prime Video el 27 de enero, siendo esta la primera participación de Jennifer López en una película en este año 2023.

La película es una comedia romántica con muchos toques de acción que se desarrolla en una paradisíaca isla tropical previo a la boda de los personajes de López y Dudamel.

Jennifer López publicó en su cuenta de Instagram el trailer de la película. El romance del comienzo se transforma rápidamente en un drama de acción. ¿Podrá triunfar el amor al final del día? Una de las premisas del filme es “save the Day”.

Asimismo, en sus historias destacadas la actriz y cantante tiene momentos y adelantos de lo que será esta película. View this post on Instagram A post shared by Prime Video (@primevideo)

Sigue leyendo: Jennifer López cuenta cómo fue su primera Navidad estando casada con Ben Affleck

Jennifer López comparte fotos inéditas de su boda con Ben Affleck en un reel donde despidió el 2022