Shakira agradece el éxito de su canción contra Gerard Piqué: “Abrazo a las mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes”

El nuevo sencillo de Shakira y el productor argentino Bizarrap, ‘Music Sessions #53’, ha generado un intenso y arduo debate en todo el mundo a cuenta de las punzantes letras que la diva colombiana dirige a su expareja Gerard Piqué, padre de sus hijos Milan y Sasha.

El tema incluye una variada colección de reproches y burlas hacia el exfutbolista, quien ha rehecho su vida sentimental con la joven Clara Chía, de 23 años, a quien también deja un recado entre los versos, así como evidentes gestos de autoafirmación.

Al margen de la repercusión que ha provocado semejante alarde de sinceridad, enmarcado en el ámbito más privado de una de las artistas más famosas del planeta, lo cierto es que la canción se ha confirmado como un éxito absoluto de la industria discográfica, hasta el punto de romper diversos récords.

Este fin de semana, los dos artistas celebraban que su colaboración se había convertido en el tema en español más reproducido en la historia de Spotify durante sus primeras 24 horas en el mercado, acumulando 14.4 millones de reproducciones.

“Lo que para mí era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español”, escribía una emocionada Shakira en su cuenta de Instagram, para mandar a continuación un “abrazo a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes”.

La semana no podía haber comenzado mejor para Shakira y Bizarrap, ya que su sesión musical sigue cosechando números mareantes en YouTube. Tanto es así, que el videoclip ha sobrepasado ya la barrera de los 100 millones de reproducciones, algo nunca visto con tanta rapidez por parte de un tema interpretado íntegramente en castellano.

La propia cantante no acaba de asimilar el alcance de su éxito y ha confesado que todavía no sabe si todo forma parte de un sueño. “¡Me dicen que es la canción en español más rápida en lograr eso! Necesito que alguien me pellizque a ver si es cierto”, ha manifestado en su perfil de Instagram haciendo gala de su incredulidad.

