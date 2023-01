Giselle Blondet: ¡Nuevamente abuela!

Giselle Blondet es ¡nuevamente abuela!… Ella misma compartió la noticia de la llegada de Olivia, su tercer nieto y la segunda hija de Gabriella o como ella le dice, ‘mi tormenta tropical’.

A través de su cuenta de Instagram, la conocida como ‘la abuelita más sexy de la televisión’ dio la feliz noticia, como lo ha hecho con sus dos nietos anteriores, Sophia y Liam Gabriel: ¡con la recién nacida en brazos!

“Ya nació mi #babyolivia! Comparto con todo cariño con ustedes este momento tan importante para toda nuestra familia. Mi #princesita es mi tercera nieta y no puedo estar más feliz . Su hermanita mayor, mi #florecita Sophia, está pendiente tratando de ayudar a su mami (Gabriella) a cuidarla y me derrito cada vez que mira con tanto amor a su hermanita Olivia. Gracias Dios por esta nueva bendición que recibimos con mucho agradecimiento y felicidad. La verdad es que no hay nada como la familia . 💕 Gracias otra vez señor! Te amo! 🙏🏻❤️”, escribió Giselle acompañando un video en donde se la ve a ella arrullando a la recién nacida y a las hermanitas juntas.

Como bien dice la presentadora de ‘La Mesa Caliente’ de Telemundo, Olivia es su tercer nieto. La mayor es justamente la hermana de la recién nacida, Sophia, ambas de su hija menor, Gabriella. El varoncito del trío de amor de Gigi, es Liam Gabriel de su hija mayor Andrea, quien llegó con un gran susto.

Recordemos que en el 2021, mientras estaba amamantando a Liam, su hija Andrea se descompuso, su corazón colapsó y debió ser llevada de emergencia al hospital donde estuvo varios días luchando entre la vida y la muerte.

Pero los malos momentos quedaron en el pasado, y hoy solo festejan recibir más vida dentro de la familia. De hecho, Giselle no es la única emocionada, muchos de sus amigos y colegas se expresaron a través del post que subió Blondet con sus mensajes de felicitaciones.

¿Quiénes? María Celeste Arrarás, Myrka Dellanos, Lourdes Stephen, Alicia Machado, el ‘Niño Prodigio’, Aleyda Ortiz, Elyangélica González, Alix Aspe, entre otros.

Giselle, a quien escuchamos cada semana en su Podcast ‘Lo Que No Se Habla’, todos los fines de semana viaja a Orlando, Florida, para visitar a Gabriella, Sophia y ahora Olivia, ya que es ahí donde se mudó hace un tiempo la menor de sus ‘bebés’. Durante la semana está en su casa en Miami, pues además tiene su compromiso laboral en Telemundo, y luego corre a ver a su ‘Florecita’.

