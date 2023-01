La Kings League alcanza un nuevo nivel: La Final Four se disputará en el Camp Nou

La Kings League, competencia de fútbol 7×7 presidida por el exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, sigue dando de qué hablar con una importante noticia revelada por el icónico jugador español que sin duda alguna le dará un cambio total a la visión del torneo para llevarlo a un nivel mucho más profesional.

Lo que sucede es que durante la habitual transmisión que realizaron Piqué y los capitanes de cada uno de los equipos que participan en este torneo, se reveló que el estadio Camp Nou del FC Barcelona será el escenario en el que se disputará el Final Four de la Kings League, lo que representa la etapa final de este certamen deportivo.

La información la dio a conocer el propio presidente del club blaugrana, Joan Laporta, quien estuvo como invitado especial del programa para revelar la unión que realizaron con la liga para impulsar el fútbol en una nueva faceta y así demostrar que el equipo se mantiene a la vanguardia del balompié mundial.

“¿Presidente, dónde se jugará la Final Four de la Kings League?”, preguntó Piqué, a lo que Laporta respondió “se jugará en el Spotify Camp Nou” para luego celebrar y darse un fraternal abrazo con el que fue uno de los jugadores más importantes del equipo durante los últimos años.

“Cuando me lo comentó no me podía negar. Beneficia al Barça. Nos vincula a una nueva forma de entretenimiento. Somos conscientes que el fútbol está perdiendo la audiencia de la gente joven. Os felicito porque habéis inventado una nueva forma divertida de fútbol. No lo entendemos como circo, sino como una forma nueva de entretenimiento”, añadió Laporta.

Este representa un importante paso para el torneo competitivo iniciado por el español, que con apenas tres jornadas se ha convertido en uno de los eventos deportivos más populares del 2023 tras contar con al menos un millón de personas disfrutando de sus partidos por streaming.

“Lo vamos a reducir con las mismas medidas que tiene el Cupra Arena. Las entradas van a estar a la venta a partir de las 21 de la noche. Van desde los 10 hasta los 60. Van a poder entrar 90.000 personas”, detalló el equipo de Kings League.

La Final Four de la Kings League se disputará el próximo 26 de marzo, fecha en la que ya se habrán conocido los equipos clasificados de la ronda regular.

