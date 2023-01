Karol G posa desde la comodidad de su baño y se deja ver sentada en el inodoro

La cantante Karol G el pasado sábado sorprendió a sus más de 58 millones de seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita, y es que compartió una galería de fotos de lo que ha estado realizando recientemente. Además, el post en menos 24 horas superó los dos millones de ‘Me gusta’, mientras que más de 48 mil personas decidieron interactuar con ella.

Sin embargo, hubo una imagen bastante particular y se trata de la número cinco donde se puede ver que luce dos colitas y mientras posa para la foto se encuentra sentada en el inodoro, al tiempo que se observa el hilo dental que lleva a la altura de sus rodillas.

“KaraOke TimE ⭐️⭐️⭐️💖 Sigue Le Letra de la cancioOOOn 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 pdTa: me encanto la foto haciendo pipi 🤭🤭🤭 Los Extraño mucho pues !! Muaaaaaaaaaa”, fue el mensaje que acompañó la galería de fotos compartidas en una de sus redes sociales.

Los comentarios en la mencionada publicación no se hicieron esperar, debido a que muchos fanáticos se tomaron el tiempo para escribir parte de la letra de una canción, y es que ella a través de sus historias explicó que ahorita es que está comenzando el 2023 y quienes escribieran bien el tema los podría estar llamando para sorprenderlos.

“Vamos a vernos por última vez bebé”, “Vamo’ a hacerlo por última vez bebé, que en el amor no, pero en la cama nos entendemos”, “Te amamos y te extrañamos tía”, “Protégela cueste lo que cueste”, “Mami”, “Y si sacas alguito ya?”, “La más más más linda”, “La mejor”, “Manda más audios a Telegram mi vida”, “No te vayas de Telegram, queremos escucharte más”, “Solo espero algún día conocerte, mirarte y decirte que le echo ganas a la música por ti”, “Cásate conmigo, mi amor. Soy pobre pero juro que te amo”, “Todo me encanta, cómo le haces para estar siempre tan bella?”, “Me súper encantó”, “Es en serio una foto tuya cag**ndo? Ay no bichota, quita eso”, “Otro pedacito más de la canción”, “Te extrañamos mucho”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

