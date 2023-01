Cancelan película biográfica de Madonna que iba a ser protagonizada por Julia Garner

La película biográfica de Madonna, que la mismísima “Reina del Pop” iba a dirigir, fue desechado por Universal.

La esperada película iba a ser protagonizada por Julia Garner (Ozark), quien se hizo con el codiciado papel luego de un intenso proceso de audición, en el que venció a intérpretes como Alexa Demie y Florence Pugh.

El sitio Deadline, que confirmó la noticia, aseguró que no habían trascendido las razones para ponerle luz roja al desarrollo de la cinta, coescrita por Madonna con Diablo Cody y Erin Cressida Wilson.

Sin embargo, se interpreta que todo tiene que ver con la prioridad actual de la intérprete de “Music” en su recién anunciada gira, The Celebration Tour, que comenzará en julio y recorrerá EU y Europa.

Según reportes de Variety y The Hollywood Reporter, Madonna siguió de cerca y minuciosamente cada etapa del desarrollo de su película.

Incluso estuvo presente en una especie de retiro al que las aspirantes a encarnarla acudieron, que incluyó sesiones de canto y baile.

“Quiero transmitir el increíble viaje por el que me ha llevado la vida como artista, intérprete de música, bailarina… un ser humano que intenta abrirse camino en este mundo. El centro de esta película siempre será la música. La música me ha hecho seguir adelante y el arte me ha mantenido viva”, dijo Madonna en un comunicado cuando anunció el filme.

