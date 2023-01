La Casa de los Famosos 3: La Materialista dice que Liliana Rodríguez quiere provocar una pelea entre ellas

Apenas va una semana y en La Casa de los Famosos 3 ya vimos que hay alguien con quien no todos congenian dentro del reality. Liliana Rodríguez no parece estar del todo compenetrada con sus compañeros y algunos la ven en el bando contrario, esto se está poniendo de 11 contra cinco.

Muchos sienten que la actriz y conductora de televisión ha tenido comentarios que no han sido bien recibidos por la mayoría y esto le ha valido que muchos no la quieran ya dentro de la casa de “La Jefa”, aún cuando ella misma afirme que está tratando de mantenerse ecuánime. Eso sí, muchos están a la espera de que su famoso temperamento estalle, sin embargo parece que ella no tiene pensado hacerlo, al menos no de momento.

La Materialista, por otra parte, es una de las que reconoce que ella y Liliana no cuajan, también afirma que presiente que ésta busca la oportunidad para generar conflicto y pelea entre ellas, sin embargo la cantante ha decidido abstenerse y vale decir que está eligiendo sabiamente sus peleas.

Hay que ver si en esta próxima nominación Liliana no vuelve a caer en la tabla de nominados. En la gala de hoy se decidirá quién será el próximo líder de LCDLF 3. Los dos finalistas son Paty Navidad y Rey Grupero. Pero ojo, que estos dos forman parte de dos bandos diferentes, así que conviene que gane Paty porque si Liliana cae nominada, ésta seguro la salva.

Pero es importante destacar que durante la prueba de la mañana cuando Rey Grupero ganó la primera parte de la prueba para elegir al segundo líder, la mayoría de habitantes celebraron el triunfo de éste y no así el de Paty. Es probable que hoy todos se hayan dado cuenta de que existe una división importante en la casa, pero el público espera que no se repita la misma historia que la temporada pasada, porque hasta el momento la estrella de esta temporada radica en que las faltas de respeto de la edición anterior no están presentes.

