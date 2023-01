Google despidió a sus empleados de fea forma: por mail, bloqueando tarjetas y con poca consideración

Google ha despedido a una parte importante de su personal, debido a una desaceleración en el mercado que hace inviable que la empresa continúe requiriendo sus servicios, pero muchos de los que han salido están manifestando que los cesaron de una manera poco digna, dio a conocer Yahoo.

Ser despedido de una compañía siempre será difícil, a pesar de todos los intentos que se puedan hacer para suavizar la mala notica. Pero en una actitud que pocos hubieran imaginado, Google se mostró ruda con el personal despedido y recurrió a técnicas poco sensibles.

Algunos empleados señalan que descubrieron que habían sido despedidos a través de un correo electrónico oficial. Otros señalaron que sus tarjetas de acceso fueron bloqueadas y otros tantos descubrieron que ya no formaban parte de Google cuando sus chats dejaron de funcionar.

Algunos empleados de Google dieron testimonio de la falta de humanidad de la empresa a través de Twitter y LinkedIn.

“Me cuesta creer que después de 20 años en Google, me entere inesperadamente de mi último día a través de un correo electrónico. Menuda bofetada en la cara. Ojalá hubiera podido despedirme de todos cara a cara”, escribió en LinkedIn Jeremy Joslin.

Chris McDonald, compartió en Twitter y LinkedIn su mala experiencia: “Wow f*** me acaban de despedir. Parece ser que Google está llevando a cabo despidos masivos”, agregando que se sentía “apuñalado por la espalda” por haber sido despedido de tal manera.

“Que te despidan a través de un correo electrónico sin ningún tipo de reconocimiento de tu tiempo personal o impacto en la empresa es una forma difícil de irse“, agregó Joslin en LinkedIn. “Un poco de compasión y toque personal puede llegar muy lejos“.

Dan Russell, ex investigador científico en Google, compartió en LinkedIn: “Me enteré cuando fui a trabajar a las 4 de la mañana para terminar un análisis importante y mi tarjeta de acceso no funcionaba. Después de 17 años y medio en Google, fue una forma un poco dura de descubrir que me había convertido en un Xoogler”.

El sindicato de trabajadores de Alphabet emitió un comunicado acerca del despido masivo: “La dirección de Alphabet se atribuye la ‘plena responsabilidad’ de esta decisión, pero eso es poco consuelo para los 12,000 trabajadores que ahora se han quedado sin empleo“.

“Con miles de millones en beneficios y la remuneración de los ejecutivos intacta, nuestros puestos de trabajo no deberían ser recortados“, destacó el texto sindical.

