Jon Rahm expresó su admiración por Gareth Bale en su nuevo rol como golfista

Uno de los mejores golfistas del mundo, Jon Rahm, aseguró este martes que Gareth Bale tendrá un gran futuro dentro del deporte, luego que hace poco más de una semana anunciara su retiro como jugador profesional de fútbol.

En conferencia de prensa Rahm, a propósito de haber compartido con Bale recientemente en el torneo Torrey Pines que se celbró en Estados Unidos, contó que cree que la carrera de Bale como golfista podría ser exitosa y larga por el talento natural que posee.

El múltiple campeón de torneos PGA recordó que el haber compartido con Bale en dicho torneo, que combina atletas profesionales y amateur, fue una gran experiencia que no pasará por alto fácilmente.

“Va a mejorar mucho si toma el juego a tiempo completo“, dijo.

Además, bromeó con que su talento en el fútbol y el golf son casi iguales y aseguró que hasta podría considerarse injusto que sea tan bueno en ambas disciplinas.

“No puedes ser tan bueno en el fútbol profesional y el golf al mismo tiempo. No me parece que sea justo“, añadió Rahm en la sala de prensa.

Por último tuvo un espacio para alabar a otro exjugador, el fallecido Kobe Bryant, de quien expresó haber estuvo a punto de conocerlo en 2020 pero su accidente fatal de helicóptero trastocó sus planes.

“Quería preguntar a Kobe cómo demonios entrenaba como lo hacía y aún así consiguió el impacto que tuvo como padre, con sus hijas“, contó al respecto.

