Polémica en la final de la LVBP con la familia de Ronald Acuña Jr: se peleó con algunos fanáticos en las gradas y el padre amenazó a un periodista

Pocos días antes del inicio de la final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional iniciada el lunes 23 de enero, el jardinero de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña, anunció que jugaría en dicha instancia acompañando al equipo del que forma parte en su país, Tiburones de La Guaira.

Sin embargo, muy poco duró la travesía de Acuña en la final del béisbol Venezolano. Y es que el grandesligas anunció su retiro de la LVBP luego de que su familia estuvo inmersa en una serie de altercados mientras se disputaba el segundo juego de la final el 24 de enero.

Resulta que varios fanáticos del equipo opuesto, los Leones del Caracas, insultaron de manera incansable a Ronald desde las gradas, estando frente a la familia del jugador. Por este motivo, se generó un intercambio de golpes entre los allegados del pelotero y los asistentes.

Antes del episodio violento, Ronald Acuña Jr había respondido a las gradas con un “perreo” tras dar un jonrón. La palabra en Venezuela, hace alusión a una airada celebración, por lo general hecha por un bateador al sacar la pelota del terreno o cuando un pitcher hace un ponche o strikeout.

"Ronald Acuña" es tendencia porque conectó cuadrangular solitario para poner el juego 5-3 a favor de los Tiburones



El los minutos finales del juego, Acuña publicó en sus Stories de Instagram: “Retirado oficialmente de la Liga de Venezuela. Buenas noches fue un placer, me encantó jugar frente a ustedes. Los quiero”.

Horas después, Acuña expresó: “No, antes que pase una tragedia en las gradas y me toquen a un hijo, no voy a jugar más. Le estaban tirando cosas a mi familia, acá no hay seguridad para nadie”, expresó el pelotero de 25 años.

Padre de Ronald Acuña amenaza a periodista con golpearlo

Mientras se llevaba a cabo el juego, el periodista venezolano Manuel Rodríguez realizó una serie de comentarios sobre la ausencia de Ronald Acuña en el Clásico Mundial de Béisbol con Venezuela.

Ante el hecho, el padre del jugador reaccionó amenazando al reportero con “darle un golpe”.

