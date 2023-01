Mientras Gerard Piqué presume a Clara Chía, Shakira celebra un nuevo logro con su canción

La canción de Shakira con Bizarrap, en la que la colombiana se desahoga en medio de toda la situación que vive con su ex pareja Gerard Piqué y la nueva novia de este, Clara Chía Martí, llegó a los 200.000.000 millones de reproducciones.

A través de Instagram Shakira y el productor argentino compartieron una imágen en la que celebran este nuevo logro obtenido con el tema. Mientras de este lado celebran, Gerard Piqué decidió mostrar por primera vez a Clara Chía Martí en sus redes sociales.

El ex futbolista del FC Barcelona publicó una foto junto a la joven catalana en su cuenta de Instagram y ha obtenido más de 2,7 millones de me gustas en tan solo 13 horas y más de 473,000 comentarios. A la imagen el español no le agregó ningún tipo de texto ni emoticon en la descripción.

El desahogo de Shakira

Cuando el famoso tema se convirtió en el mayor estreno en español en Spotify con más de 14,4 millones de reproducciones en tan solo 24 horas Shakira escribió unas líneas para agradecer por el apoyo que ha recibido tras esa canción en la que se desahoga por las situaciones que la han rodeado junto a Gerard Piqué y Clara Chía.

“Lo que para mi era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, que alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellos son mi inspiración”, dijo la colombiana.

Además, días después publicó un video donde coreografía la canción, volviéndose viral en todas las redes sociales, para continuar celebrando el éxito que ha tenido su catarsis.

