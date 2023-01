Jacob & Co obsequia a Cristiano Ronaldo un reloj de $780,000 dólares inspirado en Arabia Saudita

La marca estadounidense Jacob & Co ha obsequiado a Cristiano Ronaldo un reloj valorado en poco más de $780,000 dólares inspirado en Arabia Saudita, país al que el portugués se ha mudado y donde verá los últimos años de su carrera como futbolista profesional.

CR7 es embajador de Jacob & Co, por tanto la marca le creó un reloj único en su tipo que cuenta con 338 gemas ultra raras de color verde, mismo color de la bandera saudita y representación del Islam.

La idea de la creación del reloj surge como parte de la celebración de la llegada de El Bicho al club Al-Nassr.

2- @Cristiano es embajador de la marca de Jacob & Co y han creado un 'Caviar Flyin Tourbillon' especial. El reloj, con su diseño de caja Caviar de 47 mm x 15,85 mm en oro blanco de 18 quilates, tiene 388 piedras preciosas de tsavorita verde#Ronaldo𓃵 #CR7𓃵 #AlNassr #CR7𓃵بث pic.twitter.com/hnp7wEdCZF — Elia Maria VL 𓃵 (@eliamvl1) January 26, 2023

3-El reloj funciona con el movimiento JCAA43 y está compuesto por 216 componentes, 27 joyas y una reserva de 42 horas.



Su precio de venta al público está valorado en alrededor de £ 630,000#Ronaldo𓃵 #CR7𓃵 #CristianoRonaldo #VIVARONALDO #AlNassr #CR7𓃵بث #GOAT𓃵7 #AlNassrFc pic.twitter.com/sVxyLRteyZ— Elia Maria VL 𓃵 (@eliamvl1) January 26, 2023

El medio The Sun señaló que el reloj es de oro blanco de 18 quilates, 47 mm x 15,85 mm, mism que en días recientes Cristiano Ronaldo ya ha presumido, pues en una foto cargada a su cuenta de Instagram @Cristiano se le aprecia luciendo la prenda. View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Hasta el momento, Cristiano Ronaldo no ha podido marcar con Al-Nassr en los dos partidos que ha disputado. Asimismo, El Bicho sufrió una eliminación de la Supercopa de Arabia Saudita el jueves 26 de noviembre.

