Latino anciano sin hogar murió golpeado tras larga agonía en dos hospitales de Nueva York

Más de cinco meses después de la brutal muerte de Edgardo Rodríguez la policía de Nueva York sigue buscando a sus atacantes.

Rodríguez, un anciano sin hogar de 66 años, fue golpeado brutalmente en East Harlem en mayo y murió en el hospital tres meses después, en agosto. Esta mañana NYPD volvió a pedir ayuda del público para resolver el caso, mostrando una foto de la Rodríguez en Twitter.

Rodríguez fue encontrado golpeado la madrugada del 24 de mayo de 2022 en la parte trasera del desarrollo “Taft NYCHA” ubicado en 70 East 115 Street. Tenía traumatismos en la cara y el cuerpo, recordó Fox News.

Paramédicos EMS lo enviaron a “NYC Health and Hospitals/Harlem” en condición estable, pero su salud se complicó. Más tarde fue trasladado al “Hospital Mount Sinai” para recibir atención médica adicional, hasta que murió el 18 de agosto, tras haber cumplido 67 años mientras estaba hospitalizado.

El Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York determinó que un grupo de hombres se acercó a Rodríguez y comenzó a agredirlo físicamente por una razón desconocida. Se dieron a la fuga y no han sido atrapados.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

También en agosto 2022 un conductor de taxi amarillo murió en medio de una golpiza que le dieron unos pasajeros que intentaron robarlo en Queens. Y en julio un hispano de 51 años falleció tras pasar varios días hospitalizado por unos golpes que recibió al ser asaltado por un joven latino en El Bronx.