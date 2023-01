Hubo complot en La Casa de los Famosos: Nicky Chávez y Rey Grupero quedaron expuestos

Rey Grupero y Nicky Chávez anunciaron sus votos en varias ocasiones, por esta razón los votos que Rey le dio a Pepe Gámez han quedado eliminados, por completo. La sanción de “La Jefa” consiste en que los votos otorgados por los que hicieron complot quedan eliminados y es así como éstos pueden aparecer o desaparecer de la tabla.

Aquí te vamos a contar cómo han ido votando los famosos en este jueves 26 de enero en La Casa de los Famosos.

Paty Navidad le dio dos puntos a Madison y uno a Osmariel. La razón por la cual las nominó radica en el hecho de que las modelos no suman a la limpieza de la casa.

Rey Grupero le dio dos puntos a Pepe Gámez y un punto a Raúl García. El voto hacía Pepe quedó eliminado, porque durante días anunció que su blanco de tiro sería el actor.

Raúl García nominó a La Materialista y a Nicole Sánchez con dos y un punto respectivamente. Sus razones fueron por convivencia.

Osmariel nominó a Paty a la mismísima Liliana Rodríguez.

Nicky Chávez anunció su nominación por Pepe Gámez, pero a la hora de la hora en el confesionario cambió sus votos y nominó a Raúl y Liliana Rodríguez.

La tabla parcial de nominados anunciaba este resultado:

El resultado se simplificó y al final tenemos una tabla con cinco nominados que son: Raúl García, Madison, José, Liliana Rodríguez y Pepe Gámez. View this post on Instagram A post shared by Jan La Amante (@janlaamante)

El público tiene claro que Rey Grupero salvará a José, por lo tanto los fans están divididos entre salvar a Pepe y a Raúl, ya que de momento Liliana no ha dado mayor muestra de involucramiento con la dinámica de la casa, al contrario. Es raro verla compartiendo con los habitantes y durante el día ella es el personaje que menos enfoca la cámara.

