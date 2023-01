Ventaneando presenta a Lucas, niño de origen chileno con espectro autista que empezó hablar gracias al personaje de Don Ramón

Ya han pasado más de tres décadas del fallecimiento de Ramón Valdés; sin embargo, su famoso personaje de “Don Ramón” sigue conquistando los corazones de muchas personas de diferentes generaciones e incluso las ha ayudado a superar las adversidades que la vida les pone en el camino.

“Ventaneando” presentó la historia de un niño de origen chileno llamado Lucas, quien nació bajo el trastorno del espectro autista y que a sus 8 años comenzó a hablar gracias a que veía las escenas del actor en «El Chavo Del 8» todos los días.

“Su mamá me dice que a los dos años no hablaba, ni siquiera balbuceaba. No sé cómo el programa, y en especial “Don Ramón”, lo estimuló de alguna forma y empezó a hablarle a mi papá cada que lo miraba en la televisión”, comentó Esteban, hijo de don Ramón.

Asimismo, se muestra cómo el pequeño asegura que el fallecido histrión es su amigo y hasta enseña los muñecos de plastilina que ha hecho del personaje y el disfraz que usó en el Halloween del año pasado.

