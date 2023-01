Maite Perroni rompe el silencio y cuenta cómo se gestó el reencuentro de RBD

Hace un par de días los integrantes de RBD dieron a conocer los lugares a los que llegará su gira de conciertos y, tras ver el entusiasmo de los fans, Maite Perroni revela cómo se formalizó la reunión que tanto se había estado pidiendo.

Durante un video en vivo transmitido en TikTok, la cantante reveló que todo comenzó en la celebración de su enlace matrimonial con el productor Andrés Tovar, pues todos sus excompañeros solicitaron el tema de la telenovela que los lanzara a la fama.

Maite Perroni junto a Andrés Tovar el día de su boda. / Foto Cortesía de Mezcalent.

“Días antes de la boda el DJ me preguntó qué música no poner y yo le dije que RBD. Me miró sorprendido y me preguntó por qué y le dije que porque vendrían mis amigos, no los artistas. Pero ya a la hora de bailar en la boda ellos solitos se acercaron y pidieron la canción para poder cantarla juntos. Una semana después les pregunté si hacíamos el reencuentro y todos dijeron que sí”, contó Maite.

Para finalizar, la también actriz señaló que aún no está del todo segura sobre lo que va a pasar con ella durante la gira, pues cabe recordar que a principios de año reveló que está embarazada, pero aseguró que disfrutará cada momento del tour al máximo.

