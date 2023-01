Mauricio Ochmann se estrena como cantante y le dicen: “Te prefiero como actor”

El actor Mauricio Ochmann siempre ha destacado por su gran trabajo en telenovelas mexicanas, hecho que sin duda le han aportado crecimiento profesional, mientras que sus fanáticos le han agradecido por el contenido de entretenimiento que es transmitido en diversos canales.

Recientemente sorprendió a sus más de ocho millones de seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita, y es que subió un video donde se puede apreciar que está disfrutando de otra faceta como lo es el canto. Sin embargo, no muchos le manifestaron su apoyo.

“Feliz de compartir mi primer video ‘EN DEFENSA PROPIA’ para verlo completo link en Bio. Mi EP “Origen” ya disponible en plataformas digitales”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada en su cuenta personal de Instagram.

A su vez, los comentarios en la mencionada publicación no se hicieron esperar, debido a que generó muchas reacciones el hecho de ver que la expareja de Aislinn Derbez hiciera algo que desde hace tanto tiempo deseaba.

Sin embargo, no todo fue positivo y es que muchos usuarios de la red social de la camarita manifestaron que era mejor verlo como actor, trabajo por el que ha sido reconocido en grandes telenovelas mexicanas, y que han marcado de manera útil su carrera profesional.

Algunos internautas lo felicitaron por atreverse a cantar, mientras otros aplaudieron el hecho que estuviese alejado al género urbano.

“No pues, la verdad te prefiero como actor, en gustos se rompen géneros”, “Vas con todo”, “Felicidades, mucho éxito”, “Pero qué necesidad?”, “No mames, canto mejor yo en karaoke”, Ay no, no hagas esto, tú eres muy buen actor”, “Ahora ya es cantante, estos artistas de ahora la quieren hacer de todo con mil usos“, “No todos se atreven a hacer lo que les gusta”, “La actuación le queda súper”, “Por fin otra buena música y no otro reguetonero”, “Cómo lo encuentro en Spotify?”, Es en serio o es para un buen personaje?”, “Lo peor es no intentarlo y felicidades por eso. Pero mejor como actor manito”, fueron algunas de las expresiones que se registraron.

