Quinceañero latino murió baleado en la cabeza y salva vidas donando órganos: milagros en Nueva York

Josué López Ortega, quinceañero que murió baleado en la cabeza la semana pasada en El Bronx (NYC), ha salvado siete vidas desde su trágica partida, a través de la donación de órganos.

LiveOnNY, organización sin fines de lucro que coordina la donación de órganos y tejidos, informó que López salvó la vida de siete personas que necesitaban trasplantes, gracias a la donación de ocho órganos. Los pacientes beneficiados tienen edades desde 8 meses a 68 años.

“Hoy su corazón, pulmones, riñones, hígado y páncreas viven en otras personas, lo que convierte a Josué en un héroe donante de órganos que vivirá en las generaciones venideras”, comentó NY1 Noticias.

Según la policía de Nueva York, López Ortega y otro adolescente estaban cerca de la entrada principal del “Police Athletic League’s South Bronx Center”, en el vecindario Longwood, alrededor de las 9 p.m. del 19 de enero cuando un hombre vestido completamente de negro se les acercó y les disparó. Nadie ha sido arrestado por el caso.

También Wilbert Mora, joven detective hispano que murió al responder a una llamada de violencia doméstica hace un año en Harlem, ha prolongado su vida, pues cinco de sus órganos fueron donados, incluyendo el corazón.

En diciembre, cinco personas pudieron sobrevivir en memoria de William P. Moon II, un veterano del FDNY que sufrió un fatal accidente laboral y cuyos órganos fueron donados.

En mayo, fueron donados los órganos de Raife Milligan, estudiante de medicina arrollado por un hispano ebrio en Nueva York.