Salma Hayek presumió sus voluptuosos pechos con el look que lució en la boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira

La actriz Salma Hayek fue una de las invitadas a la celebración por la nueva unión matrimonial de Marc Anthony junto a Nadia Ferreira, festejo que fue realizado en Miami. Este domingo en horas de la tarde aprovechó para alardear el vestido que decidió llevar puesto para un momento tan especial como lo terminó siendo la cuarta boda del salsero.

La empresaria tomó la determinación de recogerse el cabello, al tiempo que llevo puesto un vestido verde claro que le permitió presumir sus voluptuosos pechos por el escote que tenía a esa altura, sin duda, las joyas también estuvieron presentes para terminarle de dar un toque de glamour a su atuendo.

“Justo antes de subir al coche para ir a celebrar el amor de mis amigos @marcanthony y @nadiatferreira qué viva el amor!! Y qué viva la salsa”, fue el mensaje que colgó la mexicana para presumir el look de la noche.

“Gracias querida Salma, la pasamos increíble“, fue el comentario que Ferreira le dejó en la publicación a la actriz.

Los comentarios en la foto no se hicieron esperar, y es que en pocas horas de subir el contenido superó casi los dos mil, al tiempo que muchos de sus seguidores de la red social de la camarita no dejaron de resaltar que es una mujer muy “bella”.

“Siempre hermosa y sexy. Preciosa”, “Señor ten piedad”, “Qué hermosa, te ves más bella todos los días”, “Eres simplemente todo”, “Impresionante. Mejor vestido”, “Maldición, definitivamente no envejece, se quedó igual que en Dogma”, “En Argentina necesitamos tipas como tú“, “Diosa, saludos desde Paraguay”, “Tus vibras me traen tanta alegría”, “La mejor de todos los tiempos”, “Reina como siempre”, “Impresionante”, “Chulada”, “Eres más que hermosa”, “Muy buen color”, “Mi niña hermosa”, No podés ser más linda”, “Voy a ser tu sueño”, “Qué foto tan hermosa”, “Emocionado por la película”, “Belleza clásica”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el mencionado post.

Te puede interesar:

· Jennifer López le habría puesto una condición a Marc Anthony para que se casara con Nadia Ferreira

· Marc Anthony y Nadia Ferreira ya se casaron y filtran la primera foto de ella vestida de novia

· Marc Anthony y Nadia Ferreira tienen como invitados a su boda a presidentes, actores de Hollywood y cantantes