Osmel Sousa ejecuta un “robo” en ‘La Casa de los Famosos’ y para disimularlo se peina

Osmel Sousa sigue haciendo de las suyas en ‘La Casa de los Famosos’. El reconocido ‘zar de la belleza’ en esta oportunidad robó un recipiente de algún ingrediente que no puede faltar en su café con leche y lo guardó en la habitación, entre sus pertenencias.

Con suma habilidad, y sin que nadie lo notara, Osmel Sousa quitó el envase de la mesa y lo guardó en uno de los bolsillos de su cómoda bata. Al acercarse al lavaplatos, Aylín Mújica le le dice “llévatelo, porque tú tienes que tomar café con leche”, cuando él le preguntó que dónde podía esconder el artículo robado.

Cuando Sousa fue a la habitación a esconderlo entre su equipaje, lo hizo con mucha habilidad: dejó el recipiente al agacharse y tomó un cepillo para peinar su cabello y disimular la situación. Este momento desató los comentarios de muchos de los seguidores de ‘La Casa de los Famosos’.

“Osmel en su vida diaria normal fuera de cámaras y fotos debe ser una persona muy bochinchera”, “Osmel, lo más tierno y hermoso qué hay en esa casa”, “Qué lindo Osmel y Ailyn también, consintiendolo”, “Osmel ha dado contenido de todo”, “Qué astucia jajajaja dejo lo robado y saca el cepillo”, “Yo no vi nada dejen de calumniar a mi Osmel, OK” y “A Osmel se le perdona todo” son algunos de los mensajes recibidos en la publicación que hizo Telemundo Realities en su perfil de Instagram.

Hace un par de día Osmel Sousa recibió un mágico regalo: su mecedora llegó a ‘La Casa de los Famosos’ y él la recibió con mucho amor y emoción. “Quiero mi mecedora”, gritó para que el telón se levantara y le dejara ver a su querida amiga de madera.

“El sí que sabe cómo ser protagonista de un concurso. Vea y aprenda”, “Se me salieron las lágrimas, porque uno a esa edad no deberían rogar nada, ya todo se nos debería dar por vivir y aportar tanto a la sociedad”, “Es lo que merece que le hagan en vida que lo disfrute, esto si es un homenaje, no estoy de acuerdo que lo hagan después de morir, en vida es mejor”, dijeron sus fans.

